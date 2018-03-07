Bursaspor'a yeni sponsor!
Bursaspor ile Turkcell arasında imzalanan 516'lı hatların tanıtımı yapıldı. Bursaspor Başkanı Ali Ay, bu özel hatların her birinin Bursaspor'a maddi gelir sağlayacağını ifade etti.
"100 BİN KİŞİDE 5 MİLYON GELİR OLACAK"
Tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Ali Ay, "Satılan her özel numara Bursaspor'a ekstra gelir kapısı açacak ve şampiyonluk hedeflerine bir adım daha yaklaştıracak. 1 senedir bu süreç sürüyor. BTK yönetimi, bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok daha uzun sürecek süreci kısa zamanda hallettik. Hepimiz bir mum yaktığı takdirde, 5 milyon Lira bir geliri olacak. 200 bine çıktığında katlanarak gidecek. 300 bin olduğunda bu 15 milyon Lira olacak. Çok büyük rakamlar var" dedi.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise, "Yeni bir başarı hikayesini başlatacağız. Bursaspor şampiyon olduğunda forma sponsoruyduk. Ben Bursaspor'un niye şampiyon olduğuna şahit oldum. Sizler birlikte başarmayı başaran bir ekipsiniz. Dijitalleşme çok önemli. 2023 hedeflerine koşarken dijitalleşmemiz lazım. Endüstri noktasında Bursa çok başarılı şehir. Bursaspor'un taraftarlarıyla, Bursa'nın vatandaşlarıyla dijitalleşmesi çok önemli. Bursamobile artık geleneksel bir telekom hizmeti değil. Türkiye'nin en kaliteli altyapısında sadece insanları birbirleriyle konuşturan değil, hayata, takımlarına, şehirlerine bağlayan özelliklere sahip olacak" diye konuştu.
"BAŞKANIMIZIN ARAYIŞLARINA DESTEK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Stadyumun isminin isim hakkı ile alakalı soruyu yanıtlayan Terzioğlu, "Öncelikle burada müthiş bir stat var. İlk fırsatta burada maç izleyeceğim. Şirket olarak federasyonlarımızı ve milli takımlarımızı destekliyoruz. Bu alanda Bursa'ya dijital hizmet konusunda iş ortağı olmak istedik. Başkanımızın arayışlarına destek olmaya çalışacağız" şeklinde cevapladı.
Projenin detaylarını anlatan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ise, şunları söyledi:
"Bu şehre özel, bir hat lanse ediyoruz. Marka ismine Bursalılar karar verdi. Sosyal medya hesaplarından anket yapıldı. Bursamobile ismi öne çıktı. Bursamobile yeşil-beyaz 5 ayrı tarife ile lansmanını yapıyoruz. 2 GB'den başlayıp, yukarı doğru gidiyor. Bursamobililer kendi aralarında sınırsız konuşacak. Platinyum paketler çok daha özel servislerle hizmet alıp, kendi numaralarını seçecek. Bu hattı önemli kılan dijital servisler. Türkiye'nin en çok tercih edilen ve kullanılan dijital servislerini bulunduracağız. Goller cepte önemli bir paket. Her hangi bir Bursaspor maçında olan golün videosu 1 dakika sonra cebinize gelecek. Bursasporlular, atılan her gol için 200 MB kazanacak. Her ayın 16'sı çok özel olacak. Ayrıca Bursastore'dan özel indirimler alacak. Bursasporlu futbolcularla tanışıp, antrenmana gidebilecekler."
Toplantıda konuşan Batalla ise, "İlk geldiğimde öneminin farkında değildim. Daha sonrasında 16 forma numarasının şehrin kodu olması sebebiyle kullanımının yasak olduğunu öğrendim. Hayatımda görmediğim bir şeydi, bana güzel ve anlamlı gelmişti. O zaman fark ettim" şeklinde konuştu.
Aziz Behich ise, şunları söyledi:
"Önemli bir anlaşma. Çok güzel bir proje olacak. Hep beraber uzun yıllar beraber oluruz." Toplantının ardından Terzioğlu ve Bütün'e forma hediye edildi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:17
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Toplam 7
Yorum
gsli seytanin bacani kiracaz gibi bu sene akhisar yeniyorsa bizde yeneriz terim korkak oynatmaz bu sene kadikoy maci guzel gececek
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TR daha komiği yumruğun neye benzediğini bilmemek ve sanki tek suçlu q7ymiş gibi davranılması. ayrıcdaha ağır olaylara ne verildi bak istersen.
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Toplam 2
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halo şov yapmaya gitmiştir kesin..
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