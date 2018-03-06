Bursaspor eksik çalıştı!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:06
-
Fatura Kocaman'a kesildi
Toplam 20
Yorum
Murat Tüm bunlar taç'ının çalınmasıyla başladı, yoksa Aykut hocanın suçu yok...
-
Josef De Souza: Ne özürü!
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ ARKADAŞLAR Q7 CEZA ALIR BUNA CEZA VERMEZLER TALİSCA VOLKAN OLAYINDA ÖYLE OLDU... AMA TAHRİK VAR DİYE AZ VERİLİR CEZA BELLİDE OLMAZ PFDK BU !
-
La casa de Babel
Toplam 8
Yorum
BEŞİKTAŞ SİZ İSTEDİĞİNİZ KADAR ÇAMURA YATIN KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK LİGİN EN İYİ TAKIMI BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLUR SİZDE OTURUR İZLERSİNİZ...
Bursaspor eksik çalıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.