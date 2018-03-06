Bursaspor eksik çalıştı! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    eksik çalıştı!

    Bursaspor eksik çalıştı!

    , 'in 25. haftasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde, Teknik Direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmayla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise kondisyon koşuları yapıldı. Sakat olan Emre Taşdemir, , Emmanuel Badu ile izinli Mikel Agu ve gribal enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu antremana katılmadı.

    Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:06
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