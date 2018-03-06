Eski Galatasaraylı Bursaspor'a gidiyor – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Eski Galatasaraylı 'a gidiyor

    Eski Galatasaraylı Bursaspor'a gidiyor

    'la yolları ayrılan Cenk Ergün'e talip oldu.

    Milliyet'in haberine göre sportif direktörlük için Cenk Ergün'e teklifte bulunan yeşil-beyazlılara Ergün'ün net bir yanıt vermediği öğrenildi.

    'da Fatih Terim'in göreve gelmesi ile birlikte arka planda kalan ve son olarak geçtiğimiz günlerde görevine son verilen futbol direktörü Cenk Ergün'e 'un teklif yaptığı ortaya çıktı. Yeşil-beyazlıların 12 yıldır Galatasaray'da görev yapan ve daha önce de Trabzonspor'da çalışan Cenk Ergün için sportif direktörlük görevini düşündüğü bildirildi.

    Galatasaray'dan ayrılan Ergün'ün ise bu teklife henüz net bir yanıt vermediği belirtildi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:09
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