İki farklı Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken bu sezon iç ve dış sahalardaki performans farklılığı dikkat çekiyor. Kayserispor galibiyetiyle nefes alan ve ligde 30 puana ulaşan yeşil beyazlı ekip, bu puanların 22'sini iç sahada oynadığı maçlarda elde etti. Evinde çıktığı 13 maçın 10'undan puan veya puanlar almayı başaran Bursaspor, bu süreçte 20 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü. Evindeki maçlarda +7 averaja sahip olan yeşil beyazlı ekip, aynı zamanda ligin ilk 4 sırasındaki takımlar dışında iç sahada en iyi averaja sahip takım olarak öne çıktı.



DEPLASMANLARDA KAYIP

Ancak Bursaspor, aynı performansı ise deplasmanlarda göstermekte zorlanıyor. Ligde şu ana dek 11 deplasman maçına çıkan yeşil beyazlı ekip, sadece 8 puanı hanesine yazdırabildi. 11 maçta yalnızca 2 kez kazanan ve 7'sinden de mağlup olarak sahadan ayrılan Bursaspor, 12 gol attı, 20 gol yedi. Deplasmanlardaki maçlarda -8 averaja sahip olan yeşil beyazlı ekip, böylelikle de ligin ilk 12 sırasındaki ekipler arasında deplasmanda en kötü averaja sahip takım oldu.



OSMANLISPOR 21 PUANIN 18'İNE EVİNDE ULAŞTI

Yeşil beyazlı ekibin ligde hafta sonu karşılaşacağı Osmanlıspor da aynı özelliklerle dikkat çekiyor. Ankara temsilcisi de, ligde geride kalan 24 haftada 21 puan toplarken bunların 18'ini iç sahada oynadığı 12 maçta elde etti. Buna karşın çıktığı 12 deplasman maçında ise yalnızca 3 puan toplayabildi. Bu süreçte dış sahada galibiyet alamayan ve puanlarını 3 beraberlikle toplayan Osmanlıspor, söz konusu 12 maçın 9'unu kaybederken gollerde de bu durumu yansıttı. Evindeki 12 maçta 18 gol atıp 13 gol kalesinde gören Ankara ekibi, deplasmanda ise yine aynı sayıda maç oynamasına karşın 14 gol attı ve tam 31 golü kalesinde gördü.