Kaptan Batalla ayrılık yolunda – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Kaptan Batalla ayrılık yolunda

    Kaptan Batalla ayrılık yolunda
    BURSA'nın Arjantinli yıldızı Batalla'nın, sezon sonu ayrılma kararı verdiği öğrenildi. Bursa.com'un haberine göre, Timsah'ın 2010'daki tarihi şampiyonluğunda büyük rol oynayan 34 yaşındaki kaptanın yakın çevresine, "Yaşım ilerledikçe performansım da düşüyor. Sezon sonunda sözleşmem sona eriyor ve ülkeme dönmek istiyorum" dediği bildirildi. Timsah'a 2009'da Velez'den gelen tecrübeli maestro, 2014-2016 yılları arasındaki Çin macerasının ardından tekrar 'a dönmüştü. Bu sezon 21 karşılaşmada forma giyen kaptan, 4 gol 6 asist yaptı
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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