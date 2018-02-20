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    20 Şubat 2018, Salı
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    , G.Saray'a hazırlanıyor

    Bursaspor, G.Saray'a hazırlanıyor

    ekiplerinden , 23 Şubat Cuma günü deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol-pas oyunu oynayan futbolcuların antrenmanı, taktik çalışmayla son buldu.

    Sakatlığı bulunan Badu'nun tedavisine devam edildiği bildirilirken, kondisyoner eşliğinde kuvvet çalışması yaptı.

    Yeşil-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:10
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