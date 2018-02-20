Bursaspor, G.Saray'a hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 23 Şubat Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol-pas oyunu oynayan futbolcuların antrenmanı, taktik çalışmayla son buldu.
Sakatlığı bulunan Badu'nun tedavisine devam edildiği bildirilirken, Moussa Sow kondisyoner eşliğinde kuvvet çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlı takım, yarın sabah yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 19:10
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PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 5
Yorum
volkan mhk konuyu idrak edememiş galiba adam istifa etmiş sen kime ham mahrumiyeti veriyorsun ...
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Başkandan Mehmetçik'e destek
Toplam 3
Yorum
Kralex Bu adamı sevmiyorsunuz ama milliyetçiliğini görmezden geliyorsunuz.. Mehmetçik Vakfına en çok bağış yapan başkandır Aziz Yıldırım..
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Altyapıya 8 transfer
Toplam 3
Yorum
kocamanın farkı gelecek yıllarda daha çok genci a takımda göreceğiz. şu an bile 2 tane genç oyuncu zaman zaman 11'e giriyor.
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