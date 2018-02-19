“Beraberlikle bile galibiyet gibi seviniyorlar”
Bursaspor’un İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock, Yeni Malatyaspor’un kendilerine karşı maç boyunca savunma yaptıklarını belirterek, “Beraberlikle bitse bile galibiyet almış gibi seviniyorlar maçtan sonra. Tabi ki bu mazeret değil ama onlara karşı bu direnci kırmak oldukça zor” dedi.
"ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU GÖREBİLİYORSUNUZ"
Pablo Batalla ile uyumunun sorulması üzerine Bostock, "Sadece 3-4 kez birlikte antrenman yapabildik ama onun çok kaliteli bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Umarım birbirimizin tarzını öğreniriz ve hem de birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz" diye konuştu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:21
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 15
Yorum
mehmet terim puanlar kaybetmeye başlayınca kadroyu o kurmadı bahanesi türemeye başladı. ligin en iyi kadrosuydu tudor oynatamıyordu diye yolladınız
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Brezilya'dan yanıt: Giuliano mu, Talisca mı?
Toplam 1
Yorum
TARFATAR Guliano nun bir standardı var , talisca bir maç iyi 1 maç kötü.
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Fatih Terim Tudor'un gerisinde kaldı!
Toplam 15
Yorum
yaşar ersoyu Terim başarısız.Çok hata yapıyor.Takım kötü oynuyor.Yönetim transfer yapamıyor ama oyuncu satıyorŞampiyonluk hayal.
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