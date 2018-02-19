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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    “Beraberlikle bile galibiyet gibi seviniyorlar”

    “Beraberlikle bile galibiyet gibi seviniyorlar”

    Bursaspor’un İngiliz orta saha oyuncusu , Yeni Malatyaspor’un kendilerine karşı maç boyunca savunma yaptıklarını belirterek, “Beraberlikle bitse bile galibiyet almış gibi seviniyorlar maçtan sonra. Tabi ki bu mazeret değil ama onlara karşı bu direnci kırmak oldukça zor” dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Takım olarak savaşmaya devam etmeleri gerektiğini ifade eden İngiliz orta saha oyuncusu , "Kazanmak istediğimiz bir maçtı ama bir türlü gelmedi. Savaşmaya, çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Galibiyet yakında gelecektir. Böyle takımlara karşı oynadığınız zaman şanslar bulmak zor. Her şeyleri ile savunmaya çalışıyorlar. Beraberlikle bitse bile galibiyet almış gibi seviniyorlar maçtan sonra. Tabi ki bu mazeret değil ama onlara karşı bu direnci kırmak oldukça zor" dedi.

    "ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU GÖREBİLİYORSUNUZ"
    ile uyumunun sorulması üzerine Bostock, "Sadece 3-4 kez birlikte antrenman yapabildik ama onun çok kaliteli bir oyuncu olduğunu görebiliyorsunuz. Umarım birbirimizin tarzını öğreniriz ve hem de birbirimizden bir şeyler öğrenebiliriz" diye konuştu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:21
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