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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Timsah 3 puanı unuttu

    Timsah 3 puanı unuttu

    Yeşil-beyazlılar, Y.Malatyaspor karşısında da kötü gidişata ‘dur’ diyemedi. Ligde en son 3 Aralık’ta Konyaspor’u yenen ’da taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı

    GEÇEN sezon son haftada kümede kalan Bursa, bu sezon kötü başladığı ligin ikinci yarısında da aynı senaryoyu yaşamaya başladı. Evinde Yeni Malatya'yı ağırlayan Timsah, 11 bin 552 biletli seyircinin izlediği maçta rakibine diş geçiremedi ve galibiyet hasreti 8 karşılaşmaya çıktı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede, sarı-kırmızılılar Bursaspor ataklarına set çekti.

    SADIK GEÇİT VERMEDİ
    İKİNCİ yarıda da yeşil-beyazlılar, günündeki 'nın 25 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ı aşamadı. Genç savunmacı, defansını çok iyi organize etti ve takımının 1 puan kazanmasında büyük bir rol oynadı. Timsah'ta tehlike çanları çalmaya başlarken, Yeni Malatyaspor üst üste 2. beraberliğini aldı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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