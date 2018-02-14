Timsah’ta Sow krizi

LİGİN ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve Akhisar yenilgisiyle morali bozulan Bursaspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan gelen haberler de pek iç açıcı değil. Timsah'ta Beşiktaş ve Akhisar maçlarında forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow'un Katar'da tedavi gördüğü ve bu hafta oynanacak kritik Malatyaspor maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

G.SARAY'A YETİŞTİRİLECEK

KULÜPTEN özel izin alarak Katar'a giden ve buradaki doktoruna tedavi olan tecrübeli golcünün yarın Bursa'ya döneceği bildirildi. Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlıların gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow'un 23. haftada deplasmandaki G.Saray maçında sahada yer alabileceği belirtildi.