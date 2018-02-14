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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    ’ta Sow krizi

    Timsah’ta Sow krizi

    Akhisar yenilgisiyle galibiyet hasreti 7’ye çıkan ’da 2 maçtır sakatlığı nedeniyle oynamayan Senegalli golcü maçında da yok

    LİGİN ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve Akhisar yenilgisiyle morali bozulan 'da sakatlığı bulunan futbolculardan gelen haberler de pek iç açıcı değil. 'ta ve Akhisar maçlarında forma giyemeyen Senegalli yıldız 'un 'da tedavi gördüğü ve bu hafta oynanacak kritik Malatyaspor maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

    G.SARAY'A YETİŞTİRİLECEK
    KULÜPTEN özel izin alarak Katar'a giden ve buradaki doktoruna tedavi olan tecrübeli golcünün yarın Bursa'ya döneceği bildirildi. 'de 7 maçtır galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlıların gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow'un 23. haftada deplasmandaki G.Saray maçında sahada yer alabileceği belirtildi.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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