Timsah’ta Sow krizi
Akhisar yenilgisiyle galibiyet hasreti 7’ye çıkan Bursaspor’da 2 maçtır sakatlığı nedeniyle oynamayan Senegalli golcü Malatya maçında da yok
LİGİN ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapan ve Akhisar yenilgisiyle morali bozulan Bursaspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan gelen haberler de pek iç açıcı değil. Timsah'ta Beşiktaş ve Akhisar maçlarında forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow'un Katar'da tedavi gördüğü ve bu hafta oynanacak kritik Malatyaspor maçında da forma giyemeyeceği öğrenildi.
G.SARAY'A YETİŞTİRİLECEK
KULÜPTEN özel izin alarak Katar'a giden ve buradaki doktoruna tedavi olan tecrübeli golcünün yarın Bursa'ya döneceği bildirildi. Süper Lig'de 7 maçtır galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlıların gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare olması beklenen Sow'un 23. haftada deplasmandaki G.Saray maçında sahada yer alabileceği belirtildi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:17
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Şenol Güneş'in OHAL kararları
Toplam 3
Yorum
Gerçek Buyuk Basarilar, herzaman buyuk ozverilerle geliyor. Hayirlisi olsun bakip gorucegiz...
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Dilmen, Arda Turan gerçeğini anlattı
Toplam 6
Yorum
GALATASARAY Galatasaray'da huzurun bozulmasını istiyorlarsa alsınlar. Bence hiç gereği yok. Akrep gibi kendi kendini soktu.
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Galatasaray'da kriz!
Toplam 7
Yorum
metinn bence bir iki tanesi haric hepside gidebilriler serbestte kalmsialr madem ne oynuyorlarkibu sezon lige cikan sakarta es es e bile yenildiler
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