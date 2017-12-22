 ''Geri dönüş zamanı'' – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    ''Geri dönüş zamanı''

    ''Geri dönüş zamanı''
    Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, yarın evlerindeki Gençlerbirliği maçının önemine değindi. Başkent ekibinin iyi savunma yapan, sonrasında da iyi kontraya çıkan bir takım olduğunun altını çizen Fransız çalıştırıcı, "İyi hazırlanmamız gerekiyor. Son iki haftadaki yenilgilerin ardından geri dönüşümüzü gerçekleştirmemiz gerekiyor. Beklenti var. İnsanların beklentisinin farkındayız. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.
    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:15
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