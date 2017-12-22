Bursaspor’un konuğu Gençlerbirliği
Süper Lig'in ilk yarısının son hafta mücadelesinde Bursaspor, yarın sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan müsabakada yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3 puan ile ayrılarak son iki haftada aldığı mağlubiyetleri taraftarlarına unutturmak istiyor.
Süper Lig'de 69. randevu
İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig'de 69. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 68 karşılaşmada Bursaspor, sahadan 26 kez galibiyetle ayrılırken, Gençlerbirliği ise 21 müsabakada gülen taraf olmayı başardı.
Bursaspor'un iç sahada bileği bükülmüyor
Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon kendi sahasında oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 2 mağlubiyet aldı. 5 kez 3 puana uzanan Timsah, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Gençlerbirliği'nin deplasman galibiyeti yok
Konuk ekip Gençlerbirliği ise bu sezon henüz deplasman galibiyeti elde edemedi. Evinde oynadığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 2 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, ligde 17. sırada bulunuyor.
Bursaspor'da Jorquera, Kembo ve Ertuğrul yok
Ev sahibi Bursaspor'da sakatlıkları süren Cristobal Jorquera, Jires Kembo ve kart cezalısı Ertuğrul Ersoy, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Emmanuel Badu'nun durumunun ise maç saati netlik kazanacağı bildirilirken, sakatlığı sebebiyle 5 maçtır takımdan ayrı kalan Mikel Agu'nun ise şans bulması halinde yarınki karşılaşmada forma giyebileceği belirtildi.
Düdük Hüseyin Göçek'te
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın saat 14.00'te başlayacak olan müsabakayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan.
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:51
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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