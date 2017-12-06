Harun ve Aziz için resmi teklif yok!

Parlakay, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 gibi net skorla geçtiklerini hatırlatarak, Fenerbahçe maçına da bu moralle çıkacaklarını belirtti.

Fenerbahçe maçında galibiyet için sahada olacaklarını vurgulayan Parlakay, "Statta olacak 40 bin kişiye çok iyi bir Bursaspor izleteceğiz. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Fenerbahçe'den neden çekinelim? Bursa'da oynuyoruz, onlar da Bursaspor ile karşılaşıyor. Çekinmesi gereken biz değiliz. Son 7 haftada mağlup olmuyoruz. Bu seriyi Fenerbahçe karşısında da sürdüreceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"TAKIM MUTLU"

Fenerbahçe maçı öncesinde kentte birlik ve beraberliğin sağlandığını ifade eden Parlakay, şöyle devam etti:

"Bunun başarıyla değil, umutla alakalı olduğunu düşünüyorum. Geçen sene ile aynı puanı aldık. Geçen sene ile bu seneki hava arasında büyük fark var. İnsanlar umutlu. Bizim istediğimiz de buydu. Sezon öncesinde 'Taraftarımızın ve Bursaspor camiasının mutlu olacağı bir takım yapmak istiyoruz' demiştik. Öyle bir takım yarattık. Şimdi meyvelerini topluyoruz. Takım mutlu. Çocukların hepsinin yüzü gülüyor. Müthiş bir arkadaşlık var. Başlarında müthiş bir adam bulunuyor. Hocanın bunda çok büyük artısı var. Takımdaki arkadaşları kendi içlerinde ve işlerinde özgür bıraktık. Hepsi kendi alanlarında istedikleri gibi hareket ediyorlar. Bu yüzden herkes daha mutlu. Bu da takıma çok iyi yansıyor.''

Parlakay, ligin ilk yarısı için kendilerine herhangi bir hedef belirlemediklerini, tek isteklerinin Bursaspor'un sahaya güzel futbol yansıtıp taraftarını mutlu etmek olduğunu anlattı.

"BU SENE YOĞURDU ÜFLEYEREK YİYORUZ"

Geçen sezon son maçta ligde kaldıklarını hatırlatan Parlakay, şunları kaydetti:

"Geçen seneki sıkıntıları tekrar yaşamamak adına bu sezon biraz daha farklı hareket ettik. Yapılanlardan hepimiz ders çıkardık. Başkandan çaycısına kadar herkes ders çıkardı. Bu sene yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Oyuncu seçimlerinde çok iyi bir konsensüs sağladık, ince eleyip sık dokuduk. Travma yaşamayacak ve kolay adapte olacak oyuncuları seçmeye çalıştık. Bunda da başarılı olduk.''

Parlakay, ligin devre arasında takımdan göndermeyi planladıkları oyuncularla ilgili Fenerbahçe maçı sonrası teknik direktör Paul Le Guen ile bir görüşme yapacaklarını, bu yönde adımlar atacaklarını söyledi.

''1 VEYA 2 TAKVİYE YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Başkan Ali Ay'ın "Yaşadığımız maddi sıkıntıları atlatmadan ara transfer döneminde oyuncu transfer etmeyebiliriz.'' sözlerini de hatırlatan Parlakay, "Bünyemizde bulundurduğumuz kişileri maddi olarak memnun edemedikten sonra içlerine yenilerini katmak, onları daha fazla rahatsız edecektir. Bunu yapmak istemiyoruz. Çok büyük paralar harcamadan takviyeler yapabiliriz belki ama sonuç itibarıyla dar boğazdan geçiyoruz. Oyuncu almamak üzerine kurulu bir sistem getirmek istemiyoruz ama maliyeti en aza indirerek 1 veya 2 takviye yapmaya çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

Parlakay, yaşanan maddi sıkıntıların çözümüne yönelik Ali Ay'ın yoğun şekilde çözümler üretmeye çalıştığını aktardı.

HARUN TEKİN VE AZİZ ERALTAY İLE İLGİLİ TRANSFER SÖYLENTİLERİ

Kaleci Harun Tekin ve Aziz Eraltay ile ilgili basında yer alan transfer söylentilerine de değinen Parlakay, şöyle konuştu:

"Transfer dedikoduları çıkması normal. İstanbul basını almak ve satmak istedikleri oyuncularla ilgili haber yapıyor. Biz de bunun farkındayız. 'Devre arasında Aziz'i, Harun'u satarız veya futbolcu satarız.' diyemem. Gelmiş herhangi bir teklif de yok. Beklediğimiz bir teklif de yok. Bir teklif gelmesini de arzulamıyoruz. Çünkü sinerjiyi bozmamak için elimizden geleni yapacağız. Maddi konuları başka bir şekilde çözmeye çalışacağız.''

Parlakay, maddi sıkıntıları gidermeleri halinde ara transfer döneminde Barış Yardımcı'ya alternatif olması açısından bir sağ bek, bir santrfor ve bir de stoper mevkisi için oyuncu alabileceklerini sözlerine ekledi.