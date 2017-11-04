Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bursaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, 32. dakikada Eduok ve 37. dakikada Mensah'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Bursaspor bu gollere 90. dakikada Ertuğrul, 90+3'te Aziz Behich ile karşılık verdi ve müthiş bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Ev sahibi takımda 57. dakikada Trezeguet kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Kasımpaşa, Süper Lig'deki puanını 12'ye yükseltti ve 12. sıraya çıktı. 17 puanlı kalan Bursaspor ise 5. sırada yer alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada savunmadan aldığı topla rakip ceza sahası önüne kadar gelen Badu şutunu çekti ancak top az farkla dışarı çıktı.



26. dakikada Popov'dan aldığı topla ceza sahası önüne gelen Trezeguet, uzaktan sert vurdu. Ertuğrul'a çarpan top yön değiştirmesine karşın Harun iyi bir refleksle gole izin vermedi.



29. dakikada Mensah'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Murillo, aşırtma yapmak istedi ancak Harun gole izin vermedi. Dönen top Mensah'ın önünde kaldı. Harun bu pozisyonda da gole izin vermedi.



32. dakikada Veigneau'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sadiku son çizgiye inip müsait pozisyondaki Eduok'a çıkardı. Bu futbolcu yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0



37. dakikada sağ kanattan bindiren Popov, bekletmeden ceza sahasına hareketlenen Mensah'ı gördü. Mensah'ın ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Suat Arslanboğa xxx, İsmail Şencan xx, Samet Çavuş xx



KASIMPAŞA: Ramazan xx, Popov xxx, Youssef xx, Omeruo xx, Veigneau xxx, Pavelka xx, Sadiku xxx, Trezeguet xx, Mensah xxx, Murillo xxx, Eduok xxx

Yedekler: Eray, Burak, Etoundi, Hasan, Onur, Ali, Hakan, Neumayr, Veysel, Burak

Teknik direktör: Kemal Özdeş



BURSASPOR: Harun xxx, Ertuğrul xx, Ekong xx, Titi x, Behich xx, Barış xx, Batalla x, Agu x, Badu x, Stancu x, Ekoko x

Yedekler: Muhammed, Merter, Jorquera, Sinan, Faty, Furkan, Kubilay, Delarge, Rüştü

Teknik direktör: Paul Le Guen



Goller: Eduok (dk. 32), Mensah (dk. 37) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Aziz Behich (Bursaspor)

KASIMPAŞA-BURSASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 11'inci haftasında Kasımpaşa'nın konuğu Bursaspor. Ev sahibi Kasımpaşa geçen hafta yine sahasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı. Konuk Bursaspor ise sahasında Antalyakarşısında 4-0'lık farklı bir galibiyet elde etmişti.

11'LER AYNI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş geçen hafta kazanan takımı bozmadı. Ev sahibi ekip Göztepe maçında kazandığı ilk 11 ile sahaya çıkacak. Aynı şekilde Le Guen de Antalyaspor karşısında 4-0 kazanan takımda değişiklik yapmadı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ DOLU

Kasımpaşa'ya konuk olacak Bursaspor'da taraftarlar takımlarını İstanbul'da yalnız bırakmadı. Yeşil beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu. Ev sahibi Kasımpaşa tribünlerinde ise büyük boşluklar olduğu gözlendi.

TAYFUR HAVUTÇU VE YILMAZ VURAL TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu karşılaşmayı tribünden takip etti. Ayrıca Kasımpaşa'nın eski teknik adamlarından Yılmaz Vural da karşılaşmayı takip edenler arasında yerini aldı.

ŞEHİTLER VE ERDOĞAN ŞENAY İÇİN 1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Şehit olan askerler ve Spor yazarı, TFF eski asbaşkanlarından, işadamı Erdoğan Şenay için, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.