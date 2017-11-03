Bursaspor seriyi sürdürme peşinde
Ligde 3 maçtır yenilmeyen Bursaspor, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmak istiyor.
17. randevu
Kasımpaşa ile Bursaspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 16 karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında en son oynanan karşılaşmada İstanbul ekibi, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.
Timsah seriyi sürdürmek istiyor
Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, yarın oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinden de puanla ayrılarak bu seriyi sürdürmek istiyor.
Bursaspor'da 6 eksik
Konuk ekip Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Josua John, Furkan Özçal, Yusuf Erdoğan, Sercan Yıldırım, Onur Atasayar ve Emre Taşdemir yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Düdük Arslaboğa'da
Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:44
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Özkahya'dan büyük hata!
Toplam 11
Yorum
Meth heryerde dökülüyolar heryerde.
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5 golcü bir Cenk etmedi
Toplam 6
Yorum
halloween cenkçok kaliteli golcü ama fb de problem golcü değil. Takımda h.ali orta açıyor. Adam akıllı pas atan yok. Adamları golpozisyonuna sokamıyor
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''Beşiktaş, Türkiye'nin aydınlık yüzüdür!''
Toplam 19
Yorum
kıskanç fanatikler Orman şuan da ülkenin en formda başkanıdır. bu realite BJK lıların memnuniyetin GS FB ve TS lilerin başkanlarına olan öfkesinden bile belli
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