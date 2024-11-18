Mike Tyson - Jake Paul maçıyla ilgili hayrete düşüren iddia! Eski boksör açıkladı

Jake Paul, milyonlarca kişinin izlediği maçta eski ağır sıklet dünya şampiyonu Mike Tyson'ı maç puanıyla yendi. Mücadeledeki aksiyon eksikliği ise karşılaşmayı takip edenleri hayal kırıklığına uğrattı. Maçın ardından birçok izleyici tarafından karşılaşmanın kurgu olduğu iddiaları gündeme getirildi. İki boksörün de önceden yazılmış bir senaryoyu ringde canlandırdığı öne sürülürken, Mike Tyson'ın 58 yaşında olması nedeniyle bu dövüşe hiç izin verilmemesi gerektiği savunuldu.

Tyson'ın yaşı nedeniyle ABD'de birçok eyalette karşılaşmaya zaten izin çıkmamıştı. Sadece Teksas'ta belli kurallar konularak maçın yapılmasına onay verilmişti. Bu kurallardan en önemlisi ise iki boksörün de dolgulu ve daha ağır eldivenler giymesiydi. Bu şekilde yumrukların şiddeti azalacaktı.

NTV'nin derlediği haberde eski boksör ve şu anda boks yorumcusu olarak kariyerini sürdüren Tony Bellew, Jake Paul'un bu kuralı ihlal ettiğini belirtti.

Bellew yaptığı paylaşımda, "Mike'ın giydiği eldivenler çok dolgulu görünüyor, Jake'in giydiği ise tam yumruk eldiveni. Eldivenler arasında çok büyük fark var ve ben sadece yataktan izliyorum." dedi.

Jake Paul'a oldukça sinirlenen Bellew bir başka açıklamasında ise, "Paul'u durdurmalıyız! Sağlıklı, formda olan ve büyükbaba olmayan biriyle dövüşene kadar onu dinlemeyin! Paul'a yardım eden herhangi bir düzgün boksör kendine bakmalı! Bu gerçekten üzücü." ifadelerini kullandı. Bellew ayrıca Paul'un Mike Tyson'ı bilerek nakavt etmediğini de belirtti.

Bellew, "Bu çocuğu sevmiyorum ama şunu söyleyeceğim... Mike'ı orada dövmeyi bıraktı ve hayatta kalmasına izin vererek ona biraz saygı ve onur gösterdi. Orada nakavt için gitmedi, üzerinden atladı ve onu olduğu gibi bıraktı." dedi.