Haberler Boks Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Busenaz Sürmeneli'den Trabzonspor sözleri

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Busenaz Sürmeneli'den Trabzonspor sözleri

Türkiye'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, Özbek sporcu Navbakhor Khamidov ile karşılaştı. Rakibi yenen Busenaz yarı finale yükseldi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Busenaz, "Şampiyon bir kulübe, şampiyon bir sporcu yakışır" ifadelerine yer verdi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 21:07
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda yarı finale yükselen Busenaz Sürmeneli'den Trabzonspor sözleri

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda yarı finale yükseldi. Milli sporcu, maçın ardından yaptığı açıklamada bordo-mavililerin şampiyonluğuna değinerek, "Şampiyon bir kulübe, şampiyon bir sporcu yakışır" dedi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda çeyrek final müsabakaları yapılıyor. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde son dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Özbek rakibi Navbakhor Khamidov ile karşılaştı. Busenaz'ın etkili yumruklarıyla büyük avantaj sağlayan milli boksör, hakem kararıyla maçı kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Müsabakanın bitişi ile birlikte tribünlerin yoğun desteğini alan milli boksör, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada yarı finale adını yazdırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın önemine değinerek burada da şampiyon olmayı istediğini dile getiren Busenaz, "En son ki Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olmuştum. Burada da dünya şampiyonluğunu sürdürüp İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum" dedi.

"Buse Naz'lar kadın boksunu yukarılara taşıyor"
Bu şampiyonada mücadele eden adaşı Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte kadın boksunun önemli yerlere geldiğini ifade eden milli boksör, "Buse Naz'lar kadın boksunu olimpiyatlar olsun, dünya şampiyonları olsun yukarılara taşıyor. Hep final ve şampiyonluklara oynuyoruz. İnşallah takım olarak da en yukarıda oluruz" açıklamasını yaptı.

"Şampiyon kulübe şampiyon sporcu yakışır"
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un ardından kendisinin de altın madalya ile şehre dönmeyi istediğini dile getiren Sürmeneli, "Trabzon'un çocuğuyum, Trabzonsporluyum, Trabzonspor kulübü sporcusuyum. Şampiyon bir kulübe şampiyon bir sporcu yakışır. Burada da şampiyon olup şehrime şampiyonluk madalyamla gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika: Ve Messi'nin babası açıkladı! Tüm dünya merak ediyordu
Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı ve 1 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme! 150 metre ileride...
F.Bahçe'den dev transfer harekatı! İki bomba birden
Balotelli direkleri geçemedi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
Boksta çeyrek final coşkusu
Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman?
Bekçilik ön sağlık kontrolü, yazılı ve sözlü sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2022 BEKÇİ ALIMLARI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray’da 4 değişiklik Galatasaray’da 4 değişiklik 21:07
Busenaz Sürmeneli'den Trabzonspor sözleri Busenaz Sürmeneli'den Trabzonspor sözleri 21:07
G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon G.Saray penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:34
Balotelli direkleri geçemedi! Balotelli direkleri geçemedi! 20:25
Tribünde ilginç anlar! Golü attıktan sonra... Tribünde ilginç anlar! Golü attıktan sonra... 20:20
Hami Mandıralı şampiyonluğu değerlendirdi Hami Mandıralı şampiyonluğu değerlendirdi 20:09
Daha Eski
Gaziantep Basketbol seriye tutundu! Gaziantep Basketbol seriye tutundu! 20:02
Torrent'ten flaş sözler! "Suçlu hocalar oluyor" Torrent'ten flaş sözler! "Suçlu hocalar oluyor" 19:32
Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi! Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi! 19:20
Nice Ersin'den vazgeçmedi! Yeni teklif... Nice Ersin'den vazgeçmedi! Yeni teklif... 18:45
Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI Galatasaray - Adana Demirspor | CANLI 18:05
Çaykur Rizespor - Sivasspor | CANLI Çaykur Rizespor - Sivasspor | CANLI 18:02