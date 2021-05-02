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Son dakika spor haberi: Boksörler ringde taraftarlar tribünde yumruk yumruğa

Son dakika spor haberi: ’de Meksikalı boksör ’in, ile yaptığı ringlere dönüş maçında, taraftarları tribünde yumruk yumruğa birbirine girdi.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 18:58
Son dakika spor haberi: Boksörler ringde taraftarlar tribünde yumruk yumruğa

'nin eyaletine bağlı kentinde bulunan 'ta Meksikalı boksör , ile ringlere dönüş maçına çıktı.

taraftarları, maç devam ederken birbirine girdi. Taraftarlar arasında kavganın neden çıktığına dair açıklama yapılmazken, tribündeki yumruklaşma ringdeki maçtan daha çok ilgi gördü. Tribünde bulunan birçok seyirci ise korku ve paniğe kapıldı. Yetkililer, çıkan kavgada ciddi bir yaralanmanın olmadığını aktardı.

Tribündeki kavgaya rağmen devam eden boks maçını, Ruiz hakem kararı ile kazandı.

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