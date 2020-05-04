Kick boksta kuşak sınavları bildirim tarihi ertelendi!
Türkiye Kick Boks Federasyonu yaptığı duyuruda, corona virüsü nedeniyle kuşak sınavları bildirim tarihlerinin 15 Nisan Cuma'ya ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kuşak sınavları bildirim tarihlerinin 15 Mayıs Cuma gününe ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle tüm kulüp ve spor tesislerinin kapalı olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bu sebeple sporcu, antrenör ve kulüplerimizin mağduriyetinin giderilmesi için 31 Mart'ta sona eren 1. Dönem Renkli Kuşak Sınavları bildirim tarihi, 15 Mayıs'a kadar uzatılmıştır. Bu süre içerisinde mevcut bildirim yapan kulüplerimiz de online olarak yaptıkları kuşak bildirimlerini federasyondan düzeltmek suretiyle yeniden kuşak bildirimi yapabileceklerdir" denildi.
- 04.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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