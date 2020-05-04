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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kick boksta kuşak sınavları bildirim tarihi ertelendi!

Kick boksta kuşak sınavları bildirim tarihi ertelendi!

yaptığı duyuruda, corona virüsü nedeniyle kuşak sınavları bildirim tarihlerinin 15 Nisan Cuma'ya ertelendiğini açıkladı.

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle kuşak sınavları bildirim tarihlerinin 15 Mayıs Cuma gününe ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle tüm kulüp ve spor tesislerinin kapalı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu sebeple sporcu, antrenör ve kulüplerimizin mağduriyetinin giderilmesi için 31 Mart'ta sona eren 1. Dönem Renkli Kuşak Sınavları bildirim tarihi, 15 Mayıs'a kadar uzatılmıştır. Bu süre içerisinde mevcut bildirim yapan kulüplerimiz de online olarak yaptıkları kuşak bildirimlerini federasyondan düzeltmek suretiyle yeniden kuşak bildirimi yapabileceklerdir" denildi.

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  1. 04.05.2020
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