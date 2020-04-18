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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Ünlü boks hakemi corona virüsünden hayatını kaybetti

Ünlü boks hakemi Eddie Cotton corona virüsünden hayatını kaybetti

2002'de ile arasında gerçekleştirilen dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvan maçını da yöneten 'li eski hakem , corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

'li eski boks hakemi , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Uluslararası Boks Federasyonundan (IBF) yapılan açıklamada, iki hafta önce corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Cotton'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

2014 yılında emekli olan Eddie Cotton, 2002'de Lennox Lewis ile Mike Tyson arasındaki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvan maçını yönetmişti.

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  1. 18.04.2020
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