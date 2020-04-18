Ünlü boks hakemi Eddie Cotton corona virüsünden hayatını kaybetti
2002'de Lennox Lewis ile Mike Tyson arasında gerçekleştirilen dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvan maçını da yöneten ABD'li eski hakem Eddie Cotton, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
ABD'li eski boks hakemi Eddie Cotton, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Uluslararası Boks Federasyonundan (IBF) yapılan açıklamada, iki hafta önce corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki Cotton'un yaşamını yitirdiği belirtildi.
2014 yılında emekli olan Eddie Cotton, 2002'de Lennox Lewis ile Mike Tyson arasındaki dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvan maçını yönetmişti.
- 18.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ünlü boks hakemi Eddie Cotton corona virüsünden hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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