Ünlü boks hakemi Eddie Cotton corona virüsünden hayatını kaybetti

Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, New York'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)