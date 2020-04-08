Mike Tyson: Gorille dövüşmek için 10 bin dolar rüşvet teklif ettim - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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: Gorille dövüşmek için 10 bin dolar rüşvet teklif ettim

Mike Tyson: Gorille dövüşmek için 10 bin dolar rüşvet teklif ettim

Ağır siklet eski boks şampiyonu , verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, 'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Dünya ağır siklet eski boks şampiyonu , geçmişiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İngiliz basınından The Sun'a konuşan Tyson, 1980'li yıllarda yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı:

'ta eşimle hayvanat bahçesini geziyorduk. Orada gümüş sırtlı bir goril vardı ve diğerlerini rahatsız ediyordu. Çok güçlüyü ancak gözleri masum bir çocuk gibi bakıyordu. Ben de görevliye bu gorille dövüşmek için 10 bin dolar teklif ettim ancak bu isteğim reddedildi.

53 yaşındaki ABD'li eski sporcu, Las Vegas'ta bulunan evinde iki adet kaplan yetiştirdiği için pişmanlık duyduğunu açıklamıştı.

  1. 08.04.2020
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