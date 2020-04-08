Mike Tyson: Gorille dövüşmek için 10 bin dolar rüşvet teklif ettim
Ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, verdiği demeçte ilginç bir itirafta bulundu. Eski ünlü boksör, New York'taki hayvanat bahçesinde bulunan bir gorille dövüşmek için bakıcısına 10 bin dolar rüşvet teklif ettiğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Dünya ağır siklet eski boks şampiyonu Mike Tyson, geçmişiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. İngiliz basınından The Sun'a konuşan Tyson, 1980'li yıllarda yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı:
New York'ta eşimle hayvanat bahçesini geziyorduk. Orada gümüş sırtlı bir goril vardı ve diğerlerini rahatsız ediyordu. Çok güçlüyü ancak gözleri masum bir çocuk gibi bakıyordu. Ben de görevliye bu gorille dövüşmek için 10 bin dolar teklif ettim ancak bu isteğim reddedildi.
53 yaşındaki ABD'li eski sporcu, Las Vegas'ta bulunan evinde iki adet kaplan yetiştirdiği için pişmanlık duyduğunu açıklamıştı.
- 08.04.2020
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