Mike Tyson gorille dövüşecekmiş
Ağır siklet boks tarihinin gördüğü en büyük isimlerden olan Mike Tyson, geçmişinden çılgın bir anıyı paylaştı.
Efsane boksör "1980'lerde bir hayvanat bahçesini gezerken bir goril gördüm. Onunla dövüşmek için gardiyana 10 bin dolar teklif ettim. Kafesi açmasını istedim ancak beni reddetti" ifadelerini kullandı.
- 9.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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