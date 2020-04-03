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03 Nisan 2020, Cuma
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Boksta ağır sıklet unvan maçı nedeniyle ertelendi

Boksta ağır sıklet unvan maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerinin sahibi Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'nın, Bulgar Kubrat Pulev ile karşılaşacağı unvan maçı yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun düzenleyicisi Matchroom Boxing'den yapılan açıklamada, 20 Haziran'da Stadı'nda yapılması planlanan maçın ertelendiği belirtildi.

Karşılaşmanın yeni tarihi üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedilerek, "Tottenham Hotspur Stadı'nın bu dövüşe ev sahipliği yapma olasılığını araştırmaya devam edeceğiz" denildi.

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  1. 03.04.2020
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