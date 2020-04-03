Milan corona virüsü ile mücadele için 500 bin Euro bağış topladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, ülkede yeni tip corona virüsü ile (Kovid-19) mücadeleye destek için şimdiye kadar 500 bin Euro bağış topladı.
İtalyan ekibi Milan, tüm dünyada ölümlere neden olan corona virüsü salgını ile mücadelede toplanan bağış miktarının 500 bin Euro'yu bulduğunu duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kampanyada ilk etapta belirlenen rakama ulaşıldığı ve daha fazla bağış toplamak için çalışılacağı belirtildi.
Tüm bağışçılara teşekkür edilen açıklamada, "Corona virüsü yenmek için ön cephede mücadele verenlere destek olmaya devam edeceğiz. Toplanan 500 bin Euro ile sağlık ekipmanları satın alınacaktır" ifadelerine yer verildi.
Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkelerden olan İtalya'da birçok futbol kulübü yardım kampanyası başlatmıştı.
- 03.04.2020
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