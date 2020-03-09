Juventus 2-0 Inter | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, seyircisiz oynanan maçta sahasında ağırladığı Inter'i 2-0 mağlup etti.

Juve'de Aaron Ramsey; 1 gol, 1 asist ile takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Juve'nin diğer golü ise Paulo Dybala'dan geldi.

54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 63 puana yükselen Juventus, Lazio'yu geçerek tekrar liderlik koltuğuna oturdu. 1 maçı eksik olan Inter ise 53 puanla 3. sırada kaldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANDI

Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.