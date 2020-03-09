Juventus 2-0 Inter | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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2-0 Inter | MAÇ SONUCU

Juventus 2-0 Inter | MAÇ SONUCU

A'nin 26. haftasında nefes kesen bir mücadele oynandı. Çizme devi , evinde Inter'i ağırladı. Juventus, ve 'nın golüyle ezeli rakibi Inter'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Öte yandan Juventus - Inter karşılaşması koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynandı.

A'nın 26. haftasında , seyircisiz oynanan maçta sahasında ağırladığı Inter'i 2-0 mağlup etti.

Juve'de ; 1 gol, 1 asist ile takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Juve'nin diğer golü ise 'dan geldi.

54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 63 puana yükselen Juventus, Lazio'yu geçerek tekrar liderlik koltuğuna oturdu. 1 maçı eksik olan Inter ise 53 puanla 3. sırada kaldı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANDI
Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Juventus'un Portekizli yıldızı , Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.

  1. 09.03.2020
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