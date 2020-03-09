Juventus 2-0 Inter | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nin 26. haftasında nefes kesen bir mücadele oynandı. Çizme devi Juventus, evinde Inter'i ağırladı. Juventus, Aaron Ramsey ve Paulo Dybala'nın golüyle ezeli rakibi Inter'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Öte yandan Juventus - Inter karşılaşması koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynandı.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, seyircisiz oynanan maçta sahasında ağırladığı Inter'i 2-0 mağlup etti.
Juve'de Aaron Ramsey; 1 gol, 1 asist ile takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Juve'nin diğer golü ise Paulo Dybala'dan geldi.
54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti.
Bu sonucun ardından 63 puana yükselen Juventus, Lazio'yu geçerek tekrar liderlik koltuğuna oturdu. 1 maçı eksik olan Inter ise 53 puanla 3. sırada kaldı.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEYİRCİSİZ OYNANDI
Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü. Öte yandan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.
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