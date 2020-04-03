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03 Nisan 2020, Cuma
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Olimpiyatlar için yapılmıştı! 'dan flaş hamle

Olimpiyatlar için yapılmıştı! Japonya'dan flaş hamle

Corona virüsü salgını nedeniyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihine ertelenen için inşa edilen Sporcular Köyü'nün, Covid-19 hastaları için geçici olarak hastaneye dönüştürülebileceği açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

için inşa edilen Sporcular Köyü'nün, olimpiyatların corona virüsü salgını nedeniyle gelecek seneye ertelenmesinin ardından Covid-19 hastaları için geçici bir hastaneye dönüştürülebileceği ifade edildi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike yaptığı açıklamada kompleksin 2021 yılına kadar boş kalacak olması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını duyurdu. Vali Koike, "Köyün yapımı henüz tamamlanmadı. Tüm olasılıkları değerlendiriyoruz" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları, 11 bin olimpik sporcuya ev sahipliği yapacaktı. Oyunlara daha sonra 4 bin 400 paralimpik sporcu da eklenecekti. Bu köy ise 24 binadan oluşuyor ve oyunlar boyunca 11 bin atletin kalabileceği şekilde dizayn edildi.

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  1. 03.04.2020
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