Alican Kaynar o listeye girdi
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü’nün milli sporcusu Alican Kaynar, adım adım zirveye çıkıyor. Uluslararası Yelken Federasyonu’nun yayınladığı listede Kaynar’ın finn sınıfında dünya 8.’liğine çıktığı açıklandı.
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün milli sporcusu Alican Kaynar, adım adım zirveye çıkıyor. Uluslararası Yelken Federasyonu'nun yayınladığı listede Kaynar'ın finn sınıfında dünya 8.'liğine çıktığı açıklandı. Hol landalı Nicholas Heiner'in 869 puanla ilk sırada yer aldığı listede milli yelkencimizin 796 puanı bulunuyor. Kaynar, mayısta Dünya Şampiyonası'nda, haziranda da Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek
- 5.3.2020
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