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05 Mart 2020, Perşembe
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o listeye girdi

Alican Kaynar o listeye girdi

’nün , adım adım zirveye çıkıyor. ’nun yayınladığı listede Kaynar’ın finn sınıfında dünya 8.’liğine çıktığı açıklandı.

'nün , adım adım zirveye çıkıyor. 'nun yayınladığı listede Kaynar'ın finn sınıfında dünya 8.'liğine çıktığı açıklandı. Hol landalı Nicholas Heiner'in 869 puanla ilk sırada yer aldığı listede milli yelkencimizin 796 puanı bulunuyor. Kaynar, mayısta Dünya Şampiyonası'nda, haziranda da Finali'nde 'yi temsil edecek
  1. 5.3.2020
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