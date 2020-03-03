Fury ile Wilder için çanlar tekrar çalıyor! Üçüncü kez... - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Fury ve Wilder ağır siklet kemeri için 3. defa karşılaşacak

Fury ile Wilder için çanlar tekrar çalıyor! Üçüncü kez...

Fury ile Wilder için çanlar tekrar çalıyor! Üçüncü kez...

Büyük Britanyalı Tyson Fury ile 'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için 3. defa karşılaşacak. İki boksör, 2 Aralık 2018'de berabere biten ilk ve 23 Şubat'ta Fury'nin 7. rauntta teknik nakavtla kazandığı ikinci müsabakadan sonra, bir kez daha ringe çıkacak.

Fury'nin menajerlerinden Bob , üçüncü müsabakanın gerçekleştirileceğini basınına doğruladı. Wilder'ın, anlaşmalarında yer alan, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir." maddesini devreye soktuğunu belirten Arum, "Şimdilik 18 Temmuz'un en uygun tarih olduğuna dair Wilder'ın takımıyla uzlaştık." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Fury'nin kariyerinde 30 galibiyet, 1 beraberlik bulunuyor. 44 maçta 42 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 34 yaşındaki Wilder ise kariyerinin ilk yenilgisini Fury'ye karşı aldı.

  1. 03.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fury ile Wilder için çanlar tekrar çalıyor! Üçüncü kez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN