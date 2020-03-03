Fury ile Wilder için çanlar tekrar çalıyor! Üçüncü kez...
Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için 3. defa karşılaşacak. İki boksör, 2 Aralık 2018'de berabere biten ilk ve 23 Şubat'ta Fury'nin 7. rauntta teknik nakavtla kazandığı ikinci müsabakadan sonra, bir kez daha ringe çıkacak.
Fury'nin menajerlerinden Bob Arum, üçüncü müsabakanın gerçekleştirileceğini ABD basınına doğruladı. Wilder'ın, anlaşmalarında yer alan, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir." maddesini devreye soktuğunu belirten Arum, "Şimdilik 18 Temmuz'un en uygun tarih olduğuna dair Wilder'ın takımıyla uzlaştık." ifadelerini kullandı.
31 yaşındaki Fury'nin kariyerinde 30 galibiyet, 1 beraberlik bulunuyor. 44 maçta 42 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 34 yaşındaki Wilder ise kariyerinin ilk yenilgisini Fury'ye karşı aldı.
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