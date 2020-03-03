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03 Mart 2020, Salı
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Türkiye 'da!

Türkiye Badminton Şampiyonası Ankara'da!

19 Yaş Altı Türkiye , yarın 'da başlayacak. Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 620 sporcunun katılacağı organizasyon, 4-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde eleme müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada ana tablo karşılaşmalarına ise 6 Mart Cuma günü geçilecek. Şampiyona, 8 Mart Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

  1. 03.03.2020
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