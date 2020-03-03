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03 Mart 2020, Salı
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Kasapoğlu: Engeller kalkacak

Kasapoğlu: Engeller kalkacak

Gençlik ve , sporcularla buluştu.

Gençlik ve , sporcularla buluştu. Toplantıdan mutlu olduğunu belirten Kasapoğlu, amacın engelleri kaldırmak olduğunu söyledi.
  1. 3.3.2020
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