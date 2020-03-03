Kasapoğlu: Engeller kalkacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlu sporcularla buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Down Sendromlu sporcularla buluştu. Toplantıdan mutlu olduğunu belirten Kasapoğlu, amacın engelleri kaldırmak olduğunu söyledi.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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