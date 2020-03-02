Judoculardan 22 madalya - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Judoculardan 22 madalya

Judoculardan 22 madalya

Judoculardan 22 madalya

'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 'nda 22 madalya ile birinci olduk.

'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 'nda 22 madalya ile birinci olduk. Nazım ve Natık Canca anısına yapılan organizasyona, 16 ülkeden 171'i kadın 515 sporcu katıldı. , 6 altın, 3 gümüş ve 13 bronz ile zirvede yer aldı. (14) ikinci, (8) 3. oldu.

  1. 2.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Judoculardan 22 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN