Judoculardan 22 madalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 22 madalya ile birinci olduk. Nazım ve Natık Canca anısına yapılan organizasyona, 16 ülkeden 171'i kadın 515 sporcu katıldı. Türkiye, 6 altın, 3 gümüş ve 13 bronz ile zirvede yer aldı. Gürcistan (14) ikinci, Kazakistan (8) 3. oldu.