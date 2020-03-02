Eskrimde bronz geldi - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Eskrimde bronz geldi

Eskrimde bronz geldi

Eskrimde bronz geldi

Yıldızlar ve 'nda, , Romanya'yı 45-41 mağlup ederek sahibi oldu.

Yıldızlar ve 'nda, , Romanya'yı 45-41 mağlup ederek sahibi oldu.

  1. 2.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eskrimde bronz geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN