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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Altın kemer Fury'nin

Altın kemer Fury'nin

ağır sıklet unvan maçında , 'li 'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu.

Dünya Dünya Boks Konseyi ağır sıklet unvan maçında , 'li 'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. 31 yaşındaki Fury, Wilder'i 7. rauntta nakavtla yenerek kemerin sahibi olmayı başardı.

  1. 24.2.2020
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