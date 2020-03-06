Milli boksör Necat Ekinci 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı gözüne kestirdi - Son dakika Boks haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Milli boksör 'nı gözüne kestirdi

Milli boksör Necat Ekinci 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı gözüne kestirdi

Milli boksör , 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılarak, birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli boksör Necat, Boks Federasyonunun 'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını tamamlayarak, 14-24 Mart tarihlerinde 'da düzenlenecek Avrupa Kota Müsabakaları'na katılmak için 'ye gitti.

Necat'ın kariyerinde Avrupa ve 8 Türkiye şampiyonluğu ile dünya üçüncülüğü ve Balkan şampiyonluğu bulunuyor.

İngiltere'ye hareket etmeden önce AA muhabirine açıklama yapan milli boksör , Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Öğretmenliği ve Spor Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

Boksa ağabeyinin yönlendirmesiyle 7 yaşında başladığını anlatan Necat, "2013 yılından beri milli takımdayım. Olimpiyat kota maçları için son aşamaya geldik. Londra'da vizeyi alıp olimpiyatlara gitmek için çabalıyoruz." dedi.

Kastamonu'daki kampın çok verimli geçtiğini belirten Necat, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları öncesi son kampı İngiltere'nin Sheffield kentinde yapacaklarını aktardı.

Olimpiyatlar için uzun süredir hazırlık yaptıklarını ifade eden Necat, şöyle devam etti:

"Kariyerime inşallah bir de olimpiyat madalyası eklemek istiyorum. Boksta iki olimpiyattır ülkemizde madalya yok. İnşallah bu talihsizliği kıracağız. Olimpiyatlarda tek hedefim altın madalya almak. Bu hedef doğrultusunda en iyi şekilde çalışıp kazanacağız. İnşallah her şey umduğumuz gibi gider. Ülkemize en iyi şekilde madalyayı getiririz."

Necat, güzel bir kariyer yaparak profesyonel boksa geçmek istediğini sözlerine ekledi.

  1. 06.03.2020
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