Paris'teki maratonlar koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek iki maraton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Daha önce de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek maraton, salgın sebebiyle iptal edilmişti.
Organizatör şirket Amaury Spor Organizasyonu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Paris'te 5 Nisan'da yapılması planlanan Paris Maratonu'nun 18 Ekim'e ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, Paris'te bu hafta sonu düzenlemesi planlanan Harmonie Mutuelle Maratonu'nun ise 6 Eylül'e ertelendiği ifade edildi.
Öte yandan İtalya'da da ülke genelinde salgının artmasının ardından 29 Mart'ta düzenlenmesi gereken Roma Maratonu iptal edilmişti.
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