Paris'teki maratonlar koronavirüs nedeniyle ertelendi

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta, tüm dünyada ölümlere neden olan koronavirüs paniği yaşanıyor. Bunun nedeni ise yardımcı antrenör Christian Poulsen'in katılığı bir doğum günü partisinde, koronavirüslü bir kişinin bulunması... İşte o detay! (fotomac.com.tr / Dış Haberler)