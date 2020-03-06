Ajax'ta koronavirüs paniği! Karantinaya alındı

Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax'ta koronavirüs paniği yaşanıyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada ölümlere neden olan salgın, spor camiasını da etkilemeye devam ediyor.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre Ajax'ta yardımcı antrenörlük görevini yürüten Danimarkalı eski futbolcu Christian Poulsen, geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisine katıldı. Parti yemeğinde bulunan bir kişide koronavirüse rastlanmasının ardından kulüp önlem gereği yardımcı antrenörle birlikte fizyoterapist ve kondisyon antrenörüne 13 Mart'a kadar izole olmaları için süre verdi.

Poulsen'de henüz koronavirüse rastlanmadığını söyleyen kulübün basın sözcüsü Miel Brinkhuis, tedbir amaçlı antrenörlere izin verildiğini açıkladı. Ajax'ta Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak gönderdiği Ryan Babel de forma giyiyor.