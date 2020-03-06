TFF'den flaş hamle! Gelecek sezon Katar'da... - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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'den flaş hamle! Gelecek sezon 'da...

TFF'den flaş hamle! Gelecek sezon Katar'da...

(), Ziraat 'nda gelecek sezon oynanacak final müsabakasının 'a oynanması için başvuru yaptı. Anlaşmanın sağlanması halinde, final maçına çıkacak iki takımın kasalarına 1'er milyon doların gireceği belirtiliyor.

Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirilirken, alınan kararlar Türk futbolunda da yeni bir dönemin habercisi oldu... Başkanı , 1. Başkan Vekili , Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın da katıldığı toplantıda , ve yan yana oturdu. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre tarafından finalinin gelecek sezon 'da oynanmasına yönelik yapılan başvuru ve görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Anlaşmanın sağlanması halinde final oynayacak takımlara 750 bin-1 milyon dolar arasında para verileceği, federasyonun da 700 bin dolar civarı bir geliri olacağı belirtildi.

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  1. 06.03.2020
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