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06 Mart 2020, Cuma
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’a flaş gözaltı

R10’a flaş gözaltı

Ronaldinho kardeşi Assis ile birlikte gittiği Paraguay'da ve pasaport nedeniyle gözaltına alındı. 'un yardım etkinliği kapsamında Paraguay'a gittiği öğrenildi. , "İfade verecekler. Ardından tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek" dedi.

Ronaldinho kardeşi Assis ile birlikte gittiği Paraguay'da sahte evrak ve pasaport nedeniyle gözaltına alındı. 'un yardım etkinliği kapsamında Paraguay'a gittiği öğrenildi. Paraguay İçişleri Bakanı Euclides Acevedo, "İfade verecekler. Ardından tutuklanıp tutuklanmayacaklarına karar verilecek" dedi.
  1. 6.3.2020
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