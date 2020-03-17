Ve merakla beklenen EURO 2020 kararı belli oldu!

Birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs futbolu da vurdu. Bu sene oynanacak EURO 2020'nin de salgın nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. UEFA, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

UEFA'nın karar hakkında resmi açıklaması bekleniyor.