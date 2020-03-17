Ve merakla beklenen EURO 2020 kararı belli oldu! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Ve merakla beklenen EURO 2020 kararı belli oldu!

Ve merakla beklenen kararı belli oldu!

Ve merakla beklenen EURO 2020 kararı belli oldu!

Koronavirüs nedeniyle ertelenmesi gündemde olan EURO2020'nin kaderi belli oldu. , 'yi erteleme talebini sundu. İşte detaylar...

Birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs futbolu da vurdu. Bu sene oynanacak 'nin de salgın nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. , EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

UEFA'nın karar hakkında resmi açıklaması bekleniyor.

  1. 17.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ve merakla beklenen EURO 2020 kararı belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN