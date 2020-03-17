Ve merakla beklenen EURO 2020 kararı belli oldu!
Koronavirüs nedeniyle ertelenmesi gündemde olan EURO2020'nin kaderi belli oldu. UEFA, EURO 2020'yi erteleme talebini sundu. İşte detaylar...
Birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs futbolu da vurdu. Bu sene oynanacak EURO 2020'nin de salgın nedeniyle ertelenmesi gündemdeydi. UEFA, EURO 2020'yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.
UEFA'nın karar hakkında resmi açıklaması bekleniyor.
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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