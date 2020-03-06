TFF'den Etik Kurulu Talimatı'na ilişkin değişikliğe dair açıklama
TFF resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol Disiplin Talimatı kapsamında değerlendirilmeyen olaylar, basın ve yayın organları ile sosyal medyada etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişiler disiplin müfettişleri tarafından Etik Kuruluna sevk edilecektir" bilgilendirmesini yaptı.
Türkiye Futbol Fedrasyonu (TFF), Etik Kurulu Talimatı'nda yapılan değişikliklere ilişkin resmi internet sitesinden şu açıklamayı yayınladı:
Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesinde yapılan değişiklik 21 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur.
Söz konusu değişiklikle, Futbol Disiplin Talimatı kapsamında değerlendirilmeyen olaylar, basın ve yayın organları ile sosyal medyada etik davranış ilkelerine aykırı beyan ve açıklamalarda bulunan futbol camiasındaki kişiler disiplin müfettişleri tarafından Etik Kuruluna sevk edilecektir.
Bu madde kapsamında yapılan sevkler hakkında TFF internet sitesinden kamuoyu bilgilendirilecek ve Etik Kurulu tarafından ilgilisine 3 gün içinde cevaplandırılmak üzere savunma istem yazısı gönderilecektir.
Kurul tarafından ihlalin gerçekleşmesine karar verilmesi halinde; ihlalin niteliğine göre uyarma, kınama, huzurda kınama, yazılı ya da görsel medya aracılığı ile kınama veya ihlalin toplumdaki olumsuz etkilerini gidermeye yönelik olarak kişinin konferans vermesi veya sporcularla ilgili organizasyonlara katılması gibi sportif ve eğitici yaptırımlar uygulanabilecektir.
Taraflar, Kurul kararının kendilerine bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edebilir. Süresi içinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi halinde karar kesinleşir. Kararlar kesinleştikten sonra TFF'nin internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacaktır.
- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 11:06
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TFF'den Etik Kurulu Talimatı'na ilişkin değişikliğe dair açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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