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03 Mart 2020, Salı
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Kaan Özbilen'in rekoru tescillendi

Kaan Özbilen'in Avrupa rekoru tescillendi

Milli atlet Kaan Kigen Özbilen’in Maratonu’nda 2.04.16’lık derecesiyle kırdığı rekoru onaylandı. Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği () rutin inceleme ve prosedürleri tamamlayarak, Kaan’ın rekoruna onay verdi.

Üst Yöneticisi (CEO) Christian Milz tarafından federasyona gönderilen yazıda, Kaan'ın rekoru plaketinin en kısa sürede kendisine teslim edileceği belirtildi. 'nın kentinde geçtiğimiz 1 Aralık'ta yapılan maratonda Kaan'ın kırdığı rekor, daha önce 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti.


  1. 03.03.2020
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