Kaan Özbilen'in Avrupa rekoru tescillendi
Milli atlet Kaan Kigen Özbilen’in Valencia Maratonu’nda 2.04.16’lık derecesiyle kırdığı Avrupa rekoru onaylandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği (EA) rutin inceleme ve prosedürleri tamamlayarak, Kaan’ın rekoruna onay verdi.
EA Üst Yöneticisi (CEO) Christian Milz tarafından federasyona gönderilen yazıda, Kaan'ın Avrupa rekoru plaketinin en kısa sürede kendisine teslim edileceği belirtildi. İspanya'nın Valencia kentinde geçtiğimiz 1 Aralık'ta yapılan maratonda Kaan'ın kırdığı rekor, daha önce 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti.
- 03.03.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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