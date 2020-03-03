Kaan Özbilen'in Avrupa rekoru tescillendi

EA Üst Yöneticisi (CEO) Christian Milz tarafından federasyona gönderilen yazıda, Kaan'ın Avrupa rekoru plaketinin en kısa sürede kendisine teslim edileceği belirtildi. İspanya'nın Valencia kentinde geçtiğimiz 1 Aralık'ta yapılan maratonda Kaan'ın kırdığı rekor, daha önce 2.05.11 ile Büyük Britanyalı sporcu Muhammed Farah'a aitti.



