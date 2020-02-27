Şampiyon sporcu madalyasını şehitlere ve Başkan Erdoğan'a armağan etti
Polonya'da organize edilen Virtüs Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu Esra Bayrak, yaşadığı şampiyonluğun ardından madalyasını şehitlerimize ve Başkan Erdoğan'a armağan ettiğini söyledi.
Polonya'da devam eden Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede 8.06 ile şampiyon olurken, son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koştu.
Esra Bayrak "Şampiyonluğumu şehitlerimize ve doğum günü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum" dedi.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Şampiyon sporcu madalyasını şehitlere ve Başkan Erdoğan'a armağan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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