Şampiyon sporcu madalyasını şehitlere ve Başkan Erdoğan'a armağan etti

Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Sabah Gazetesi'ne verdiği özel röportajda, "Beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyorum. Sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapacağım. VAR 'da Türk vatandaşlığına geçmemde Başkan Tayyip Erdoğan'ın desteği benim için onur vericidir" ifadelerini kullandı.