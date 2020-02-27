Şampiyon sporcu Esra Bayrak madalyasını şehitlere ve Başkan Erdoğan'a armağan etti - Son dakika Atletizm haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Şampiyon sporcu madalyasını şehitlere ve Başkan Erdoğan'a armağan etti

Şampiyon sporcu madalyasını şehitlere ve Başkan Erdoğan'a armağan etti

Polonya'da organize edilen Virtüs Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporcu , yaşadığı şampiyonluğun ardından madalyasını şehitlerimize ve Başkan Erdoğan'a armağan ettiğini söyledi.

Polonya'da devam eden Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu , 60 metrede 8.06 ile şampiyon olurken, son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koştu.

Esra Bayrak "Şampiyonluğumu şehitlerimize ve doğum günü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum" dedi.

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  1. 27.02.2020
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