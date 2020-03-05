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05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler DigerSporlar Türkiye Serbest Dalış şampiyonu Bandırma'dan!

şampiyonu Bandırma'dan

Türkiye Serbest Dalış şampiyonu Bandırma'dan

27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan Türkiye ’nda, Bandırma'da grafik tasarımcı olarak çalışan , paletsiz dinamik apnea branşında 116 metre mesafe ile Türkiye şampiyonu oldu.

27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 'da yapılan Türkiye 'nda Bandırmalı Türkiye Şampiyonu oldu. Dinamik apnea monopalet branşında da 175 metre ile kendi en iyi derecesini yaparak 3. olup bronz madalya alan Ülger, Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. 2019 yılında Kaş'ta derinlik antrenmanlarında monopalet ile 93 metreye dalarak resmî olmayan Türkiye rekoru kıran genç sporcunun hedefinde, bu rekoru resmîleştirmek ve sonrasında da Avrupa ve Dünya şampiyonalarında dereceye girerek ülkemizi gururlandırmak var.

  1. 05.03.2020
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