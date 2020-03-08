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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Milan'a evinde Genoa şoku!

1-2 | MAÇ SONUCU

Milan 1-2 Genoa | MAÇ SONUCU

A'nın 26. haftasında , 'nda konuk ettiği 'ya 'lik skorla mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller Pandev ve 'dan gelirken, ev sahibi takımın tek sayısını Ibrahimovic kaydetti.

A'nın 26. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Genoa, Pandev'in golüyle 1-0 öne geçti.

41. dakikada , farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 77. dakikasında Milan, Ibrahimovic'in ayağından bulduğu golle durumu 'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibi 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Genoa puanını 25'e yükseltirken, Milan 36 puanda kaldı.

  1. 08.03.2020
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