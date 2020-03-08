İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda konuk ettiği Genoa'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller Pandev ve Cassata'dan gelirken, ev sahibi takımın tek sayısını Ibrahimovic kaydetti.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan ile Genoa karşı karşıya geldi.
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Genoa, Pandev'in golüyle 1-0 öne geçti.
41. dakikada Cassata, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 77. dakikasında Milan, Ibrahimovic'in ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibi 2-1'lik skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Genoa puanını 25'e yükseltirken, Milan 36 puanda kaldı.
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Milan 1-2 Genoa | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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