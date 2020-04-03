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03 Nisan 2020, Cuma
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Seyfullah hocadan sevindirici haber

Seyfullah hocadan sevindirici haber

Türkiye Takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber geldi. Daha önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan antrenörün son testi negatif çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için 'ye giden Takımı'nda 3 sporcu ile Dumlupınar'da koronavirüs tespit edilmişti. İki sporcu taburcu olurken, birinin tedavisi sürüyor.

  1. 3.4.2020
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