Seyfullah hocadan sevindirici haber
Türkiye Boks Milli Takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber geldi. Daha önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan antrenörün son testi negatif çıktı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için İngiltere'ye giden Boks Milli Takımı'nda 3 sporcu ile Dumlupınar'da koronavirüs tespit edilmişti. İki sporcu taburcu olurken, birinin tedavisi sürüyor.
- 3.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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