Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası
Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, 51 ilden 490 sporcunun katılımıyla Marmaris'te başladı.
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, şampiyonanın açılışında yaptığı konuşmada, turizmin önemli merkezlerinden biri olan Marmaris'te genç sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ise yıldız boksörlere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını, şampiyonaya 51 ilden 490 sporcunun katıldığını kaydetti.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nı Marmaris'te üç yıl aradan sonra tekrar düzenlediklerini söyledi.
Türkiye'nin turizm cennetinde şampiyona yapmanın sporculara iyi geldiğini belirten Gözgeç, "Burası Türkiye'nin bir ucu, Kars'tan Erzurum'dan gelen var. Yoruluyorlar ama sonucunda değiyor zahmete. Marmaris'in bir özelliği de, sporu seviyor ve destek oluyor. Lojistik destek veriyorlar." diye konuştu.
Gözgeç, üç yıl önce Marmaris'te Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda dereceye giren yıldız boksörlerin bugün gençler kategorisinde milli formayı taşıdıklarını vurgulayarak, "O şampiyonada şampiyon olanlar bugün Rusya'da 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyorlar. Bu sporcular yarının gençleri ve büyükleri olacaklar. Bu şampiyona boks sporunun çekirdeğini oluşturan bir organizasyon." ifadelerini kullandı.
15-16 yaş grubundaki erkek sporcuların mücadele ettiği şampiyona 17 Mart'ta final müsabakalarıyla sona erecek.
- 12.03.2019
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