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Son dakika spor haberi: Fransa Bisiklet Turu 7. etabında kazanan Matej Mohoric!

Son dakika spor haberi: Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 7. etabını, Bahreyn Victorious takımının Sloven sporcusu Matej Mohoric kazandı. Organizasyon, Oyonnax ile Le Grand-Bornand yerel idareleri arasındaki 150,8 kilometre mesafeli dağlık 8. etapla devam edecek. Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Bisiklet Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 18:47
Son dakika spor haberi: Fransa Bisiklet Turu 7. etabında kazanan Matej Mohoric!

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Vierzon ile Le Creusot yerel idareleri arasındaki 249,1 kilometrelik 7. etabında Mohoric, 5 saat 28 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Tepe etabını, Trek-Segafredo takımının Belçikalı bisikletçisi Jasper Stuyven ikinci, EF Education-Nippo ekibinden Danimarkalı Magnus Cort Nielsen ise üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasmanda 25 saat 39 dakika 17 saniyelik süreye ulaşan Alpecin-Fenix'ten Hollandalı Mathieu van der Poel, ikinci etapta ele geçirdiği sarı mayoyu korudu. Jumbo-Visma'nın Belçikalı sporcusu Wout van Aert, genel klasmanda liderin 30 saniye arkasında ikinci sırada yer aldı. Turun geçen yılki şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates) ise liderin 3 dakika 43 saniye gerisine düştü.

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