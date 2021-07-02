Son dakika spor haberi: Fransa Bisiklet Turu 7. etabında kazanan Matej Mohoric!

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Vierzon ile Le Creusot yerel idareleri arasındaki 249,1 kilometrelik 7. etabında Mohoric, 5 saat 28 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.
Tepe etabını, Trek-Segafredo takımının Belçikalı bisikletçisi Jasper Stuyven ikinci, EF Education-Nippo ekibinden Danimarkalı Magnus Cort Nielsen ise üçüncü sırada bitirdi.
Genel klasmanda 25 saat 39 dakika 17 saniyelik süreye ulaşan Alpecin-Fenix'ten Hollandalı Mathieu van der Poel, ikinci etapta ele geçirdiği sarı mayoyu korudu. Jumbo-Visma'nın Belçikalı sporcusu Wout van Aert, genel klasmanda liderin 30 saniye arkasında ikinci sırada yer aldı. Turun geçen yılki şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar (BAE Emirates) ise liderin 3 dakika 43 saniye gerisine düştü.