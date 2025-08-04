Sağ şerit Campos'un

Trendyol 1. Lig'de misafir kalmak isteyen Sivasspor, transferde rotasını Brezilya'ya kırdı. Yiğidolar, kanat takviyesi için Brezilya 2. Lig ekibi America-MG forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Luan Campos ile büyük ölçüde anlaştı. Sambacı kanat, bugün sağlık kontrolü için Türkiye'ye geliyor. Kontrollerde bir sıkıntı çıkmazsa resmi imzayı atacak. Ukrayna Premier Lig ekibi Veres Rivne'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Campos, 29 maçta 7 gol, 1 asist katkısı sağladı.

STOPERE BOĞALAR'DAN OKAN GELDİ

Sivasspor, stopere de 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan Okan Erdoğan'ı transfer etti. Sivas'a gelen Erdoğan, Başkan Yardımcısı Yusuf Bozatlı'nın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Almanya'da Berlin'de dünyaya gelen 26 yaşındaki Okan Erdoğan, futbola SC Weyhe altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Nordwest, VfB Oldenburg ve Preußen Münster formalarını giyen başarılı savunmacı, 2021 yılından bu yana İstanbulspor'da forma giyiyordu. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 37 karşılaşmada 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.