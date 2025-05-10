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Haberler TFF 1.Lig Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 38. hafta maçları ile devam ediyor. Central Hospital Ümraniyespor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 12:09
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Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 38. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor ile Manisa FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK maçı 10 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT, Tabii ve TRT Avaz ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE

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