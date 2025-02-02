Amed SK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Amed SK - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 22. hafta müsabakasında Amed SK ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AMED SK - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Amed SK - Sakaryaspor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
AMED SK - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Amed SK - Sakaryaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
AMED SK - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE
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