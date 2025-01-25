Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta müsabakasında Adanaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ADANASPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN?
Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
ADANASPOR - ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Adanaspor - Alagöz Holding Iğdır FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
ADANASPOR - IĞDIR FK MAÇI CANLI İZLE
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